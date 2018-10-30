Захид Орудж: В Минской группе ОБСЕ нет необходимости

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "В Минской группе ОБСЕ нет необходимости. Это может быть громким заявлением. Но общество, государство должны принять решение".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Захид Орудж.

Он отметил, что переговоры должны проводиться напрямую между руководством Армении и Азербайджана: "Для этого можно сформировать комиссию для переговоров, чтобы она готовила практическую, техническую стороны работы. В будущем к этим встречам могут быть привлечены и представители общин Нагорного Карабаха. Следует нейтрализовать замешанные в этом вопросе международные круги, чтобы можно было вести переговоры. Я уверен, что это принесет больше результатов, нежели Минская группа ОБСЕ".