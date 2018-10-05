Захид Орудж: Не может идти речи о полном роспуске состава Милли Меджлиса

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Не может идти речи о полном роспуске состава парламента. Срок полномочий действующих депутатов Милли Меджлиса завершится в 2020 году. В стране нет угроз, военного положения для проведения выборов".

Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией депутат Захид Орудж.

З.Орудж отметил, что не назначен срок для проведения выборов по оставшимся пустыми округам, в законодательстве этот вопрос остается открытым: "Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность в парламенте группы депутатов и создал условия для их представления в правительстве. С этой точки зрения, их депутатские мандаты были аннулированы, другие наши коллеги-депутаты скончались. В самое ближайшее время возможно проведение повторных выборов. В любом случае, народ имеет право быть представленным. Кроме того, есть некоторые силы, которые хотят принять участие в избирательном процессе. Некоторые не присоединившиеся к президентским выборам силы выборы по 6 округам могут использовать как шанс. Вместо борьбы на площадях лучше присоединиться к выборной борьбе".

Депутат подчеркнул, что победа в 6 округах противников власти или ее сторонников не изменит соотношение сил в общем составе парламента.

Отметим, что согласно части 4 статьи 89 (Лишение мандата депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и утрата полномочий депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики) Конституции Азербайджана, при занятии должности в государственных органах член Милли Меджлиса должен подать в отставку с членства в парламенте. Этот человек должен обратиться в ЦИК, ЦИК же должен рассмотреть обращение в течение 2 месяцев и принять решение об отзыве депутатского мандата.