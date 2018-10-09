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    За угрозу безопасности морским стационарным платформам применят новые наказания

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    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане уточнены наказания в связи с деяниями, создающими угрозу безопасности расположенным в море стационарным платформам.

    Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс вносится новая статья. 

    Согласно добавленной в кодекс статье 219-2 (деяния, создающие угрозу безопасности расположенным в море стационарным платформам), умышленное незаконное размещение установки или вещества на стационарной платформе, которые могут привести к ущербу, грозящему уничтожением или безопасности стационарной платформы, или другие действия с целью размещения подобных установок или веществ на стационарной платформе наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

    За умышленное незаконное причинение ущерба, способного уничтожить или грозящего безопасности стационарной платформы, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

    Умышленный незаконный захват или контроль над стационарной платформой с применением насилия, с угрозой насилия или путем другого какого-либо запугивания наказывается лишением свободы  на срок от 8 до 10 лет.

    Отмечается, что в данной статье под "стационарной платформой" подразумевается постоянный укрепленный на дне моря искусственный остров, или строение или установка, используемые в целях разведки или разработки природных ресурсов, либо в иных экономических целях.

    Проект будет рассмотрен в ближайшие дни на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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