За угрозу безопасности морским стационарным платформам применят новые наказания

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане уточнены наказания в связи с деяниями, создающими угрозу безопасности расположенным в море стационарным платформам.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс вносится новая статья.

Согласно добавленной в кодекс статье 219-2 (деяния, создающие угрозу безопасности расположенным в море стационарным платформам), умышленное незаконное размещение установки или вещества на стационарной платформе, которые могут привести к ущербу, грозящему уничтожением или безопасности стационарной платформы, или другие действия с целью размещения подобных установок или веществ на стационарной платформе наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

За умышленное незаконное причинение ущерба, способного уничтожить или грозящего безопасности стационарной платформы, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Умышленный незаконный захват или контроль над стационарной платформой с применением насилия, с угрозой насилия или путем другого какого-либо запугивания наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Отмечается, что в данной статье под "стационарной платформой" подразумевается постоянный укрепленный на дне моря искусственный остров, или строение или установка, используемые в целях разведки или разработки природных ресурсов, либо в иных экономических целях.

Проект будет рассмотрен в ближайшие дни на пленарном заседании Милли Меджлиса.