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    ​За парламентскими выборами будут следить 11 000 наблюдателей ПЕА

    ПЕА присоединится к избирательному процессу с лозунгом К новым целям!

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Правящая партия Ени Азербайджан (ПЕА) подытожила работы по подготовке к выборам и приступила к мероприятиям, осуществляемым в рамках агитационно-пропагандистской кампании.

    Об этом Report заявили в пресс-службе ПЕА.

    На предстоящих парламентских выборах партия выдвинула кандидатов по 117 округам.

    В кампании по сбору подписей принимали участие 1226 человек, привлеченных Центральным избирательным штабом ПЕА к специальным тренингам.

    Для наблюдения за выборами в окружных избирательных комиссиях назначено 125 наблюдателей и еще 125 человек в качестве представителей с правом совещательного голоса. 5415 человек назначены в качестве наблюдателей в избирательных участках и 5415 в качестве представителей с правом совещательного голоса. Правящая партия будет следить за выборами в ММ почти с около 11 000 наблюдателями.

    ПЕА присоединится к избирательному процессу с лозунгом "К новым целям!" ("Yeni hədəflərə doğru"). 

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