​За парламентскими выборами будут следить 11 000 наблюдателей ПЕА

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Правящая партия Ени Азербайджан (ПЕА) подытожила работы по подготовке к выборам и приступила к мероприятиям, осуществляемым в рамках агитационно-пропагандистской кампании.

Об этом Report заявили в пресс-службе ПЕА.

На предстоящих парламентских выборах партия выдвинула кандидатов по 117 округам.

В кампании по сбору подписей принимали участие 1226 человек, привлеченных Центральным избирательным штабом ПЕА к специальным тренингам.

Для наблюдения за выборами в окружных избирательных комиссиях назначено 125 наблюдателей и еще 125 человек в качестве представителей с правом совещательного голоса. 5415 человек назначены в качестве наблюдателей в избирательных участках и 5415 в качестве представителей с правом совещательного голоса. Правящая партия будет следить за выборами в ММ почти с около 11 000 наблюдателями.

ПЕА присоединится к избирательному процессу с лозунгом "К новым целям!" ("Yeni hədəflərə doğru").