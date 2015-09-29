​Все кандидаты в депутаты от ПЕА получили регистрацию

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, все выдвинутые ПЕА кандидаты были зарегистрированы окружными избирательными комиссиями.

Правящая партия выдвинула кандидатов в 117-ти из 125-ти избирательных округов.

Таким образом, в соответствии с Избирательным кодексом, ПЕА получила право на участие в выборах как политическая партия, кандидаты которой зарегистрированы в более 60-ти округах.

В партии заявили, что в успешно прошедшей кампании по сбору подписей приняли участие 1226 человек, привлеченных Центральным избирательным штабом ПЕА к специальным тренингам.

Отметим, что парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.