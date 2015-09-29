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    ​Все кандидаты в депутаты от ПЕА получили регистрацию

    ПЕА выдвинула кандидатов в 117-ти из 125-ти избирательных округов

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

    Как сообщает Report, все выдвинутые ПЕА кандидаты были зарегистрированы окружными избирательными комиссиями.

    Правящая партия выдвинула кандидатов в 117-ти из 125-ти избирательных округов.

    Таким образом, в соответствии с Избирательным кодексом, ПЕА получила право на участие в выборах как политическая партия, кандидаты которой зарегистрированы в более 60-ти округах.

    В партии заявили, что в успешно прошедшей кампании по сбору подписей приняли участие 1226 человек, привлеченных Центральным избирательным штабом ПЕА к специальным тренингам.

    Отметим, что парламентские выборы пройдут  в Азербайджане 1 ноября. 

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