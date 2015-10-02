Истек срок, отведенный на выдвижение кандидатов в депутаты

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Истек срок, предусмотренный законодательством на выдвижение кандидатуры на парламентских выборах.

Как сообщает Report, срок предоставления в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты на парламентские выборы, истек сегодня в 18:00.

Согласно требованиям законодательства, срок предъявления документов, необходимых для регистрации кандидатов, должен истечь в 18:00 не раньше, чем за 30, и не позже, чем за 50 дней до дня голосования.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий в связи с подготовкой и проведением выборов в Милли Меджлис пятого созыва, как минимум за 20 дней до дня голосования, то есть до 12 октября, в периодической печати публикуют список по избирательным округам лиц, чья кандидатура в депутаты была зарегистрирована.

Процесс предвыборной агитации начнется 9 октября и будет приостановлен 31 октября в 08:00.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 1 ноября.