Во время парламентских выборов в Азербайджане полиция будет работать в усиленном режиме

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Сотрудникам полиции разрешат входить в избирательные участки лишь в специальной форме или же в целях восстановления общественного порядка в случае соответствующего решения председателей избирательных участков. После восстановления общественного порядка полицейским придется сразу же покинуть участок".

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника Главного управления общественной безопасности МВД Хикмет Эйвазов.

По его словам, в связи с парламентскими выборами с 27 октября по 2 ноября все структуры МВД будут работать в усиленном режиме: "В день выборов общественный порядок должен надежно охраняться, чтобы граждане могли свободно и беспрепятственно сделать свой выбор".

Отметим, что сегодня в Гяндже Центризбирком и МВД провели совместный семинар-совещание. На проводимом по зонам совещании наряду с начальниками управлений полиции 37-ми городов и районов страны также присутствовали председатели действующих в западном регионе окружных избирательных комиссий (ОИК).