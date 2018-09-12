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    Вновь разработанный законопроект "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве" направлен в Администрацию президента

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане пересматривается закон "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве".

    Как сообщает Report, вопрос включен в план законодательных работ комитета по аграрной политике в рамках осенней сессии Милли Меджлиса.

    На сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике председатель комитета Эльдар Ибрагимов сообщил, что проект подготовлен Милли Меджлисом совместно с министерством сельского хозяйства: 

    "Проект направлен в Администрацию президента. После получения заключения Администрации президента проект будет вынесен на обсуждение в парламенте".

    Отметим, что действующий в настоящее время закон "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве" был принят в 2002 году.

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