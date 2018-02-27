Вносятся поправки в Уголовный Кодекс Азербайджана

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Проведение религиозных обрядов и ритуалов лицами, получившими образование за рубежом без согласования с соответствующим органом исполнительной власти, будет предусматривать уголовную ответственность согласно закону “О свободе вероисповедания”.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложено внести в Уголовный Кодекс Азербайджана. Предложено внести поправки в пункты 1 и 2 статьи 168-1 Кодекса. Согласно предложенным поправкам, ведение религиозных обрядов и ритуалов лицами, получившими образования за рубежом, без согласования с соответствующим органом исполнительной власти, будет штрафоваться в размере от 2 до 5 тысяч манатов или будет предусмотрена уголовная ответственность сроком до года. За исключением религиозных деятелей, приглашенных религиозными центрами, ведение религиозной пропаганды иностранцами или лицами без гражданства будет предусматривать от 1 до 2 лет лишения свободы.

Проект поправок будет рассмотрен 6 марта на пленарном заседании Милли Меджлиса.