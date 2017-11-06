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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Вносятся изменения в процедуру оценки деятельности работников прокуратуры в Азербайджане.

Как сообщает Report, изменения предложены в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Согласно закону, для определения соответствия уровня работника прокуратуры занимаемой должности проводится аттестация, являющаяся важным средством в усилении процесса правильного отбора, размещения кадров, повышения уровня профессионализма, ответственности и служебной дисциплины.

При аттестации работников прокуратуры учитываются результаты оценки их служебной деятельности. Оценка деятельности работников прокуратуры реализуется в порядке, установленном законом "О государственной службе".

Правила проведения аттестации работников прокуратуры устанавливаются генпрокурором Азербайджана.

Лицу, проходящему аттестацию, запрещается задавать вопросы, которые непосредственно не связаны с его служебной деятельностью, недопустима также оценка за его политический взгляд и убеждения.

Согласно изменениям, в правила вносится новый пункт 14.6. За период деятельности оценка теоретических знаний и профессиональной подготовки работников прокуратуры осуществляется исключительно в случаях, установленных в статье 14.1 данного закона.

С этой целью какие-либо другие периодические методы оценки (экзамен и пр.) применяться не могут.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.