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    Вносятся изменения в процедуру оценки деятельности работников прокуратуры в Азербайджане

    Изменения предложены в закон О прохождении службы в органах прокуратуры© Report

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Вносятся изменения в процедуру оценки деятельности работников прокуратуры в Азербайджане.

    Как сообщает Report, изменения предложены в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".

    Согласно закону, для определения соответствия уровня работника прокуратуры занимаемой должности проводится аттестация, являющаяся важным средством в усилении процесса правильного отбора, размещения кадров, повышения уровня профессионализма, ответственности и служебной дисциплины.

    При аттестации работников прокуратуры учитываются результаты оценки их служебной деятельности. Оценка деятельности работников прокуратуры реализуется в порядке, установленном законом "О государственной службе".

    Правила проведения аттестации работников прокуратуры устанавливаются генпрокурором Азербайджана.

    Лицу, проходящему аттестацию, запрещается задавать вопросы, которые непосредственно не связаны с его служебной деятельностью, недопустима также оценка за его политический взгляд и убеждения.

    Согласно изменениям, в правила вносится новый пункт 14.6. За период деятельности оценка теоретических знаний и профессиональной подготовки работников прокуратуры осуществляется исключительно в случаях, установленных в статье 14.1 данного закона.

    С этой целью какие-либо другие периодические методы оценки (экзамен и пр.) применяться не могут.

    Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса. 

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