Внесут изменения в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ и ПА Евронест

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Внесут изменения в состав азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, заместителя председателя делегации Вусала Гусейнова и члена структуры Ровшана Рзаева исключат из представляющего Азербайджан в ПАСЕ депутатского состава.

Указанные изменения связаны с назначением В.Гусейнова начальником Государственной миграционной службы, а Р.Рзаева - председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В.Гусейнов также будет освобожден от должности зампреда Комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ.

Кроме того, внесут изменения в состав азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Евронест. Из состава делегации будут исключены руководитель делегации Фуад Мурадов, зампред Ровшан Рзаев и член Мухтар Бабаев.

Данное изменение связано с назначением указанных трех лиц на высокие государственные должности. Так, Ф.Мурадов назначен председателем Госкомитета по работе с диаспорой, а М.Бабаев - министром экологии и природных ресурсов.

М.Бабаев, В.Гусейнов, Ф.Мурадов и Р.Рзаев также обратятся в Центризбирком для лишения депутатского мандата.