Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Внесено изменение в повестку очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 15 декабря.
Как сообщает Report, в повестку заседания внесен еще один вопрос – проект изменений в Налоговый кодекс. Количество вопросов в повестке достигло 39.
Среди них "Об официальной статистике", "О профсоюзах", "О дисциплинарном уставе Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "О мелиорации и ирригации", "О судах и судьях", "О семеноводстве", "О дорожном движении", "О производственных и бытовых отходах", "О полиции", "О прокуратуре", "Об автомобильных дорогах" и др., а также проект изменений в Избирательный и Гражданский кодексы.
Большинство законопроектов адаптируются под Кодекс об административных правонарушениях.
Кроме того, ожидается обсуждение закона "О Счетной палате" и "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".
İlkin PirəliАвтор новости
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