Внесена ясность в некоторые вопросы по ограничению использования табачных изделий

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Рафаэль Джабраилов внес ясность в некоторые вопросы в связи с недавно принятым законом "Об ограничении использования табачных изделий".

Как сообщил Report Р.Джабраилов, штрафы за нарушение этого закона отражены в статье 212 (не следование ограничениям по потреблению табачных изделий).

Депутат отметил, что если статья не удалена из Кодекса, то она остается в силе: “Статья 212 кодекса существовала до принятия закона. Если понадобится, диспозицию и санкционную часть статьи можно адаптировать под новый закон”.

Депутат сообщил, что существуют противоречивые мнения о применении данного закона в отношении кальяна в различных объектах общепита: “В целом, закон преследует целью охраны здоровья употребляющих и не употребляющих табачные изделия людей. Закон в едином порядке предписывает юридическим лицам создавать специальные закрытые места для курения. Если это невозможно, сигареты следует курить на улице. Нужно посмотреть на реакцию общества на данный закон. Но, если в применении закона возникнут необходимые случаи, парламент оперативно отреагирует ”.

Отметим, что согласно статье 212 Кодекса административных правонарушений, за курение в местах, запрещенных законом "О табаке и табачных изделиях", за исключение мест, предусмотренных в соответствующих статьях кодекса, предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

За не следование требованиям закона должностные лица штрафуются на 400 манатов, юридические лица – 1000 манатов.