Внеочередная сессия Милли Меджлиса завершила работу

29 июня, 2018 15:02

© Report Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана. Как сообщает Report, сегодня состоялось последнее внеочередное пленарное заседание парламента. На заседании были обсуждены 39 вопросов. Это новые законопроекты и изменения в некоторые законы. После окончания обсуждения вопросов повестки пленарного заседания спикер Октай Асадов объявил внеочередную сессию парламента закрытой. В заключение прозвучал государственный гимн Азербайджана.