Внеочередная сессия Милли Меджлиса завершила работу

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, сегодня состоялось последнее внеочередное пленарное заседание парламента.
На заседании были обсуждены 39 вопросов. Это новые законопроекты и изменения в некоторые законы.
После окончания обсуждения вопросов повестки пленарного заседания спикер Октай Асадов объявил внеочередную сессию парламента закрытой.
В заключение прозвучал государственный гимн Азербайджана.
İlkin PirəliАвтор новости
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