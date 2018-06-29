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    Внеочередная сессия Милли Меджлиса завершила работу

    Прозвучал государственный гимн Азербайджана© Report

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, сегодня состоялось последнее внеочередное пленарное заседание парламента.

    На заседании были обсуждены 39 вопросов. Это новые законопроекты и изменения в некоторые законы.

    После окончания обсуждения вопросов повестки пленарного заседания спикер Октай Асадов объявил внеочередную сессию парламента закрытой.

    В заключение прозвучал государственный гимн Азербайджана.

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