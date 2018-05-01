Вице-спикер: В прессе неверно истолковывают ряд законов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ “В прессе неверно истолковывают ряд законов, в том числе приведение Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с законом "О военном положении", принятом в 2017 году. Звучат заявления о повышения размера штрафов и ограничении свободы собраний. Выступая с такими комментариями, эти люди отрываются от общего контекста, то есть не упоминая о том, что это связано с приведением в соответствие с законом "О военном положении"".
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил вице-спикер Зияфет Аскеров.
Он отметил, что это распространяется только на военное время в стране:
"Эти штрафы будут вменены на период действия закона "О военном положении". Это полностью соответствует нашим международным правовым обязательствам. Публикуя заметки на данную тему, не следует искажать факты"”.
İlkin PirəliАвтор новости
Поделиться в Facebook