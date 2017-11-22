Вице-спикер: Положение некоторых вынужденных переселенцев действительно плачевное

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В первую очередь должны быть переселены вынужденные переселенцы, живущие в аварийных домах. Это очень важно, вопрос нужно решить за короткое время".

Как сообщает Report, об этом, выступая в Милли Меджлисе при обсуждении госбюджета на 2018 год, заявила вице-спикер Бахар Мурадова.

По ее словам, есть вынужденные переселенцы, разместившиеся в различных домах, на территории приватизированных предприятий и нежилых участков, их положение очень тяжелое: "С учетом того, что они не живут в общежитиях и их имена не включены в список лиц, переселение которых необходимо в первую очередь, положение людей этой категории действительно плачевное. И в данном направлении существует необходимость в дифференциальном подходе".