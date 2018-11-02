Вице-спикер Милли Меджлиса: Азербайджан придает большое значение обеспечению и защите прав человека

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан добился стремительного экономического развития и наравне с этим последовательно предпринимает важные шаги в гуманитарной сфере. Азербайджан придает большое значение обеспечению и защите прав человека".

Как сообщает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета Бахар Мурадова сказала на встрече с находившимся с визитом в Баку президентом Азиатской ассоциации омбудсменов, федеральным омбудсменом Пакистана Сайед Тахиром Шахбазом.

Б.Мурадова информировала гостя о нагорно-карабахском конфликте, возникшем в результате захватнической политики Армении.

Она выразила признательность Пакистану за справедливую позицию в вопросе урегулирования конфликта.

Выразив благодарность Азербайджану за организацию на высоком уровне 21-го заседания Совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов, Сайед Тахир Шахбаз подчеркнул важное значение таких мероприятий. Он отметил, что Пакистан поддерживает Азербайджан во всех вопросах. Азербайджан демонстрирует одинаковое отношение к Пакистану.