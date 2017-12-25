Вице-премьер: Ежегодно в Азербайджане должны быть открыты 100 тыс. рабочих мест

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году в Азербайджане появились на свет 159 тыс. детей. Есть много молодежи, достигшей 18 лет. Для этого каждый год в стране должны быть открыты 100 тыс. рабочих мест".

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся в Милли Меджлисе мероприятии "Роль парламента в достижении целей устойчивого развития" заявил председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию, вице-премьер Али Ахмедов.

Он отметил, что, если рабочие места не откроются, возможны проблемы, число безработных может возрасти.