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    Вице-премьер: Ежегодно в Азербайджане должны быть открыты 100 тыс. рабочих мест

    Если рабочие места не откроются, возможны проблемы, число безработных может возрасти© Report/ Firi Salim

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году в Азербайджане появились на свет 159 тыс. детей. Есть много молодежи, достигшей 18 лет. Для этого каждый год в стране должны быть открыты 100 тыс. рабочих мест".

    Как сообщает Report, об этом на состоявшемся в Милли Меджлисе мероприятии "Роль парламента в достижении целей устойчивого развития" заявил председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию, вице-премьер Али Ахмедов.

    Он отметил, что, если рабочие места не откроются, возможны проблемы, число безработных может возрасти.

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