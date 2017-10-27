 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Верховный суд Азербайджана не будет рассматривать экономические дела, в иске которых указано менее 10 тысяч манатов

    Вносятся изменения в закон Об адвокатах и адвокатской деятельности, в Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Гражданские иски до двух тысяч манатов и экономические дела до десяти тысяч манатов не будут рассматриваться в Верховном суде.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", в Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.

    Так, эти дела будут завершаться в апелляционном суде.

    Изменения также ограничивают доступ представителей в Верховный суд.

    Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября. Если проект изменений будет принят на голосовании, он вступит в силу 1 декабря.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi