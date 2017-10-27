Верховный суд Азербайджана не будет рассматривать экономические дела, в иске которых указано менее 10 тысяч манатов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Гражданские иски до двух тысяч манатов и экономические дела до десяти тысяч манатов не будут рассматриваться в Верховном суде.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", в Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.

Так, эти дела будут завершаться в апелляционном суде.

Изменения также ограничивают доступ представителей в Верховный суд.

Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября. Если проект изменений будет принят на голосовании, он вступит в силу 1 декабря.