Валех Алескеров: Карабахский конфликт создает угрозу сотрудничеству между Евросоюзом и Азербайджаном

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "На расстояние 1.5 километров от территории грузинского участка экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса, в Южной Осетии есть войсковые части, юрисдикция которых точно неизвестна. В Армении в случае возникновения каких-либо политических проблем, руководство страны для демонстрации своего героизма выступает с девизом, что в случае необходимости может взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, увеличивающий валютные резервы Азербайджана. Поэтому эти конфликты не заморожены".

Как сообщает Report, об этом на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров.

Он отметил, что конфликты на Южном Кавказе, в том числе нагорно-карабахский конфликт, создают угрозу сотрудничеству между Европейским союзом и Азербайджаном: "Мы можем решить эти проблемы. В основе этих конфликтов лежат не этнические и религиозные проблемы. Эти конфликты представляют угрозу для инвесторов".