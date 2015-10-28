​В выборах в Милли Меджлис примут участие 767 кандидатов

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На выборах в Милли Меджлис пятого созыва на 125 депутатских мест будут претендовать 767 кандидатов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и медиа секретариата Центризбиркома.

Зарегистрированные кандидаты представляют 15 политических партий, 1 избирательный блок и инициативные группы. Другие кандидаты участвуют в выборах по собственной инициативе.

В ЦИК прошли регистрацию около 3 тыс., а в окружных избирательных комиссиях более 63 тыс. наблюдателей. Число зарегистрированных международных наблюдателей превышает 500 человек.

Отметим, что парламентские выборы пройдут в это воскресенье - 1 ноября.