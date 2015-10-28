 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В выборах в Милли Меджлис примут участие 767 кандидатов

    В ОИК прошли регистрацию более 63 тыс. наблюдателей

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ На выборах в Милли Меджлис пятого созыва на 125 депутатских мест будут претендовать 767 кандидатов.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и медиа секретариата Центризбиркома.

    Зарегистрированные кандидаты представляют 15 политических партий, 1 избирательный блок и инициативные группы. Другие кандидаты участвуют в выборах по собственной инициативе.

    В ЦИК прошли регистрацию около 3 тыс., а в окружных избирательных комиссиях более 63 тыс. наблюдателей. Число зарегистрированных международных наблюдателей превышает 500 человек.

    Отметим, что парламентские выборы пройдут в это воскресенье - 1 ноября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi