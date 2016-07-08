В Варшаве состоялась официальная церемония открытия саммита НАТО

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В столице Польши Варшаве состоялась официальная церемония открытия саммита НАТО.

Как сообщает Report, в работе саммита принимают участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анжей Дуда, главы государств и правительств стран-членов и партнеров НАТО, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выступая на открытии, Й.Столтенберг заявил, что в ходе саммита участники обсудят, как Альянс может укрепить свою безопасность и отвечать на современные вызовы.

Саммит завершит работу 9 июля.