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    В Варшаве состоялась официальная церемония открытия саммита НАТО

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыл мероприятие своим выступлением

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В столице Польши Варшаве состоялась официальная церемония открытия саммита НАТО.

    Как сообщает Report, в работе саммита  принимают участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анжей Дуда, главы государств и правительств стран-членов и партнеров НАТО, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Выступая на открытии, Й.Столтенберг заявил, что  в ходе саммита участники обсудят, как Альянс может укрепить свою безопасность и отвечать на современные вызовы.

    Саммит  завершит работу 9 июля.

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