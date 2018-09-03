В связи со 100-летним юбилеем Милли Меджлиса парламентам ряда стран направлены приглашения

© Report

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В связи с проведением торжественного заседания, приуроченного к 100-летнему юбилею Милли Меджлиса, парламентам ряда стран направлены приглашения.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу.

Он сообщил, что на заседании, которое состоится 20 сентября, ожидается участие спикеров, делегаций парламентов зарубежных стран.

А.Тевеккюльоглу отметил, что в связи с юбилеем готовятся фильм, книги и брошюры.