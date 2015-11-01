​В Совете прессы Азербайджана приступила к деятельности "горячая линия"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В связи с парламентскими выборами 1 ноября телефоны Совета прессы Азербайджана (СП) (012) 441 35 96, (012) 441 35 30 и мобильные телефоны (050) 534 93 26 и (055) 201 99 26 перешли на режим "горячей линии".

Об этом Report сообщили в СП.

При возникновении каких-либо проблем выполняющие свой профессиональный долг журналисты могут обратиться по указанным номерам. Сегодня СП построит тесное сотрудничество с Центризбиркомом Азербайджана и другими соответствующими структурами, и в случае создания каких-либо препятствий журналистам в освещении выборов примет необходимые меры для их устранения.

Кроме того, члены Правления СП проведут мониторинг освещения журналистами выборов. Они ознакомятся с условиями, созданными в избирательных участках для представителей СМИ как в столице, так и в регионах страны.

К процессу также привлечены сотрудники входящих в членство СП центральных и региональных СМИ. Мониторинг охватит абсолютное большинство 125 избирательных округов.

В течение дня в 11:00, 14:00, 17:00 и 19:00 Совет прессы распространит информационные бюллетени на основе результатов наблюдений, проведенных Правлением СП, а также относительно деятельности "горячей линии".