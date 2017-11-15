В случае отсутствия близких родственников скончавшегося потерпевшего его интересы будет защищать адвокат

© Report

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в случае отсутствия близких родственников у потерпевшего, который скончался, его интересы будет защищать адвокат.

Как сообщает Report, в связи с этим вносится изменение в Уголовный кодекс.

В статью 87 (потерпевшее лицо) добавляется новый пункт. В пункте говорится: "В случае отсутствия у скончавшегося потерпевшего близких родственников, либо невозможности признать юридическим наследником согласно статье 106.2 (Близкий родственник не может считаться юридическим наследником потерпевшего, если он причинил потерпевшему моральный, физический или материальный ущерб деяниями, предусмотренными уголовным законом), по решению осуществляющего уголовный процесс органа интересы потерпевшего представляет адвокат, назначенный руководителем адвокатской структуры, осуществляющей деятельность на соответствующей территории".