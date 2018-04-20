В прошлом году в Азербайджане дорожная полиция нарушила права 74 водителей

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "По информации министерства внутренних дел Азербайджана, в 2017 году во время привода в полиции, задержаний и в ходе процесса привлечения к ответственности, уделялось внимание таким важным вопросам, как строгое следование закону, обеспечение прав и свобод человека, по обнаруженным 312 фактам в рамках внутреннего контроля 414 сотрудников (90 – грубое отношение с гражданами, 88 – необоснованный привод в полицию и задержание, 74 – нарушение прав водителей, 11 – необоснованное привлечение в уголовной ответственности, 4 – нарушение прав иностранцев и лиц без гражданства, 45 – другие случаи) были наказаны в дисциплинарном порядке".

Как сообщает Report, об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год касательно ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

"Из них 26 отстранены от службы в органах внутренних дел, 40 – освобождены с занимаемой должности, в отношении 348 сотрудников применены другие взыскательные меры.

В ряде случаев были обнаружены факты принятия решения по необоснованному отказу от возбуждения уголовного дела соответствующими должностными лицами органов полиции, приостановлению производства или ликвидации уголовного дела", - отмечается в докладе.