В прошлом году сотрудники Аппарата Омбудсмена совершили 341 посещение

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "В прошлом году в 240 функционирующих в стране мест, которые невозможно покинуть по собственному желанию, совершено 341 посещение, в том числе 251 плановое и 90 внеплановых посещений".

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

Было отмечено, что из них 149 посещений было совершено в места временного содержания МВД, 81 - в следственные изоляторы, места отбывания наказания, учреждения участкового типа, лечебницы пенитенциарной службы министерства юстиции, 6 – в место временного содержания и следственный изолятор Службы госбезопасности, 4 – в центр содержания незаконных мигрантов Государственной миграционной службы, 30 – в специальные воспитательно-образовательные учреждения министерства образования, а также интернаты и специальные профшколы, 37 – в психиатрические лечебницы, психоневрологические диспансеры, психоневрологический детский дом, в детские дома министерства труда и социальной защиты населения, 23 – в детские дома, подведомственные органам местной исполнительной власти.