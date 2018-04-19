В прошлом году были наказаны 42 сотрудника мест временного содержания МВД

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Согласно информации министерства внутренних дел, 42 сотрудника мест временного содержания были наказаны в дисциплинарном порядке за допущенные недочеты при исполнении служебных обязанностей".

Как сообщает Report, об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

В докладе отмечается, что из них 8 человек отстранены от работы в органах внутренних дел, 1 освобожден от занимаемой позиции, в отношении 33 остальных применены другие виды взыскания.

Кроме того, в прошлом году в адрес Уполномоченного поступило 571 обращение в связи с нарушением права по защите чести и достоинства. Если во время проверок, проведенных соответствующими уполномоченными госструктурами по поручению Уполномоченного жалобы подтверждались, были приняты соответствующие меры, при необходимости виновные наказывались в административном порядке.

Отметим, что ежегодный доклад будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 24 апреля.