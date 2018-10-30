 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса внесены изменения - ОБНОВЛЕНО

    В повестку заседания включено 57 вопросов
    © Report

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "В повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса внесены изменения".

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

    По его словам, из повестки исключены 5 вопросов. Это - проекты изменений в законопроекты "О табаке и табачных изделиях", "О теле- и радиовещании", "Об общественном теле- и радиовещании", "О театре и театральной деятельности" и в Кодекс административных проступков.

    Таким образом, на заседании обсудят 52 вопроса.

    *** 12:20

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана. 

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством первого вице-спикера Милли Меджлиса Зияфета Аскерова, включено 57 вопросов. 

    На заседании депутаты также рассмотрят недавно подготовленные законопроекты "О защите детей от вредной информации" (в третьем чтении) и "О психологической помощи" (в первом чтении). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi