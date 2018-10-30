В повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса внесены изменения - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "В повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса внесены изменения".

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

По его словам, из повестки исключены 5 вопросов. Это - проекты изменений в законопроекты "О табаке и табачных изделиях", "О теле- и радиовещании", "Об общественном теле- и радиовещании", "О театре и театральной деятельности" и в Кодекс административных проступков.

Таким образом, на заседании обсудят 52 вопроса.

*** 12:20

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством первого вице-спикера Милли Меджлиса Зияфета Аскерова, включено 57 вопросов.

На заседании депутаты также рассмотрят недавно подготовленные законопроекты "О защите детей от вредной информации" (в третьем чтении) и "О психологической помощи" (в первом чтении).