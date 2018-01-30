В парламенте проходят слушания на тему “Глобальные вызовы и обязанности: Борьба с туберкулезом в Азербайджанской Республике”

© Report

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ “В 2015 году в мире 10,4 млн. человек заболели туберкулезом, из них 5.9 млн. (56%) мужчины, 3.5 млн. (34%) женщины и 1 млн. (10%) дети. Ежегодно в мире около 1 млн. человек заражается туберкулезом, 2.5 млн. человек умирает от этой болезни”.

Как сообщает Report, об этом на проходящих в парламенте слушаниях на тему “Глобальные вызовы и обязанности: Борьба с туберкулезом в Азербайджанской Республике” сказал, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что туберкулез входит в десятку самых распространенных в мире смертельных случаев: “Туберкулез больше приводит к смерти, чем ВИЧ и малярия. В 2015 году в мире 1 млн. детей заболели туберкулезом, и 210 тысяч детей скончались. В Азербайджане же за последние 5 лет наблюдается снижение динамики болезни. В 2010 году на 100 тысяч населения приходилось 53 больных, в 2014 году на 100 тысяч населения - 43,5 больных, в 2016 году на 100 тысяч населения - 38,9 больных. Выздоровление среди новых случаев составило 83%, среди повторных – 73%”.