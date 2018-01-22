 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В пакет обязательного медицинского обследования могут включить новые заболевания

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Зампред парламентского комитета по вопросам здравоохранения Муса Гулиев предложил включить заболевания по группам гепатит В и С в пакет обязательного медицинского обследования.

    Как сообщает Report, М.Гулиев заявил о необходимости внесения для этого в Семейный кодекс соответствующих дополнений и изменений.

    Он заявил, что вопрос должны обсудить соответствующие госструктуры, в том числе и Милли Меджлис.

    Отметим, что на данный момент желающие вступить в брак проходят медобследование на наличие талассемии, СПИД-а и сифилиса. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi