В пакет обязательного медицинского обследования могут включить новые заболевания

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Зампред парламентского комитета по вопросам здравоохранения Муса Гулиев предложил включить заболевания по группам гепатит В и С в пакет обязательного медицинского обследования.

Как сообщает Report, М.Гулиев заявил о необходимости внесения для этого в Семейный кодекс соответствующих дополнений и изменений.

Он заявил, что вопрос должны обсудить соответствующие госструктуры, в том числе и Милли Меджлис.

Отметим, что на данный момент желающие вступить в брак проходят медобследование на наличие талассемии, СПИД-а и сифилиса.