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    В ММ отложено обсуждение доклада Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе отложено обсуждение доклада Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

    Как сообщает Report, доклад будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса в конце апреля.

    Ожидается, что доклад будет представлен первым заместителем министра внутренних дел, Национальным координатором по борьбе с торговлей людьми Вилаятом Эйвазовым.

    Напомним, что предусматривалось представление доклада на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса - 3 апреля.

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