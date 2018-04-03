В ММ отложено обсуждение доклада Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе отложено обсуждение доклада Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

Как сообщает Report, доклад будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса в конце апреля.

Ожидается, что доклад будет представлен первым заместителем министра внутренних дел, Национальным координатором по борьбе с торговлей людьми Вилаятом Эйвазовым.

Напомним, что предусматривалось представление доклада на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса - 3 апреля.