В Милли Меджлисе вновь будет обсужден законопроект "О правах лиц с инвалидностью"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса вновь обсудят законопроект “О правах лиц с инвалидностью”.

Как сообщает Report, законопроект будет обсужден на завтрашнем заседании парламентского комитета по Труду и социальной защите.

Если законопроект будет рекомендован на пленарное заседание, он будет вынесен на обсуждение пленарного заседания парламента 13 февраля.

Отметим, что на предыдущем заседании парламентского комитета по Труду и социальной защите данный законопроект был возвращен на доработку. В ходе обсуждений возникли определенные расхождения во взглядах, было рекомендовано включить некоторые вопросы в новый законопроект.

На предыдущем заседании было рекомендовано обсудить этот законопроект и с обществами лиц с ограниченными физическими возможностями, а затем вынести на обсуждение в ходе пленарного заседания.

Нынешний закон “О правах лиц с инвалидностью” был подготовлен в 1992 году.