В Милли Меджлисе в первом чтении принят законопроект "О занятости"

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана в первом чтении на обсуждении вынесен новый законопроект "О занятости".

Как сообщает Report, законопроект состоит из 5 глав и 34 статей.

В новом документе совершенно по-новому уточнены правила регистрации в соответствующем исполнительном органе безработных и ищущих работу лиц.

В проекте к социальному обеспечению безработных и ищущих работу внесены дополнения, безработному в период профподготовки планируется выдавать пособие в размере минимальной зарплаты, установленной соответствующим исполнительным органом.

Законопроект после обсуждения был принят в первом чтении.