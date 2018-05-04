В Милли Меджлисе раскритиковали деятельность телеканалов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Хороший врач не нуждается в рекламе. Как только включаешь телевизор, видишь рекламу врачей. Во всю объявляют, приходите, приехал врач из Ирана, Турции и других стран и в течение 5 дней будет принимать больных. Наши известные врачи остаются в стороне. На телеканалах даже рекламируют людей, называющих себя знахарями".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Агиль Аббас.

По его словам, проводятся обсуждения, выражается протест, однако все безрезультатно:

"Вечером на телеканале вновь будут рекламировать знахарей. Телеканалы в основном отдают предпочтение трем видам рекламы - врачей, лекарств и клиник. Такие рекламы должны пресекаться. Все сказанное в Милли Меджлисе нужно реализовать, показать серьезную реакцию".

В своем выступлении депутат, председатель Совета прессы Афлатун Амашов также выразил недовольство высокой громкостью рекламы на телеканалах и призвал урегулировать этот вопрос.