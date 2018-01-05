В Милли Меджлисе прошла церемония вручения знаков отличия Совета межпарламентской ассамблеи СНГ

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе Азербайджана прошла церемония вручения знаков отличия Совета межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как сообщили Report в пресс-службе ММ, по словам руководителя аппарата Милли Меджлиса Сафы Мирзоева, с каждым годом число социально-экономических достижений в Азербайджане растет: "Наша страна обладает своеобразной ролью в престижных международных организациях, в том числе СНГ. В Азербайджане русский язык и культура всегда охраняются как богатство".

С.Мирзоев также коснулся важной роли печати и информации в общественной жизни.

Затем руководитель аппарата вручил знаки отличия директору Бакинской классической гимназии №160 Фаине Алекперовой, педагогу этого учебного заведения Ираде Сафаровой, актрисам Азербайджанского государственного русского драматического театра Александре Никушиной и Валентине Резниковой ("За заслуги в развитии культуры"), сотрудникам Академии физической культуры и спорта Фирату Гусейнову, Бахтияру Рустамову, заслуженному тренеру по баскетболу Эльхану Алиеву, руководителю Спортивного общества "Динамо" Рафигу Гаджиеву ("За заслуги в развитии спорта"), главному редактору агентства İnterfaks-Azərbaycan Анару Азизову, главному редактору газеты "Каспий" Ильгару Гусейнову ("За заслуги в разтивии печати и информации").

Награжденные выразили признательность за высокую оценку их труда.