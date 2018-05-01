В Милли Меджлисе предложили слово Gerb писать как Herb

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов в ходе обсуждения конституционного законопроекта "Об утверждении описания Государственного герба Азербайджанской Республики" предложил внести поправку в слово Gerb.

Как сообщает Report, он предложил слово Gerb писать как Herb.

По его словам, многие слова этого типа взяты из русского языка, в большинстве из них вместо "g" используется "h":

"Поэтому слово Gerb должно писаться как Herb. Это очень важный вопрос".