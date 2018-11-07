В Милли Меджлисе предложили повысить депутатскую зарплату за счет штрафов

© Report

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Согласно подписанному в 2017 году распоряжению президента Ильхама Алиева, с 1 мая повысилась заработная плата депутатов. Это положительный шаг. Некоторые госструктуры 25 % средств, полученных от применяемых штрафов, направляют на улучшение социальной защиты своих сотрудников. Я согласен с тем, что следует отменить отчисление 25% с суммы собранных штрафов, эти средства нужно перечислять в бюджет".

Как сообщает Report, об этом в ходе обсуждений бюджета в Милли Меджлисе заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

"Но если эта система действует, в таком случае 3% от этой суммы необходимо перечислять в качестве добавки к заработной плате депутатов. Милли Меджлис является независимой структурой государства".