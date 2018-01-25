В Милли Меджлисе предложено ужесточить наказание в связи с сексуальной эксплуатацией детей

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Последнее время мы становимся свидетелями фактов насилия в отношении малолетних детей. Рассматриваем вопрос о внесении изменений в закон для ужесточения наказания этих лиц".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, сказала председатель комитета Агия Нахчыванлы.

Она отметила, что есть необходимость в рассмотрении таких вопросов: "Это беспокоит нас".

Депутат Садагат Велиева, также затронула этот вопрос: "Это болезненное и постыдное явление. Предотвращение подобных фактов очень важно. Поэтому, в законодательство должны быть внесены изменения, по ужесточению наказание".