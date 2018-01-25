 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Милли Меджлисе предложено ужесточить наказание в связи с сексуальной эксплуатацией детей

    © Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Последнее время мы становимся свидетелями фактов насилия в отношении малолетних детей. Рассматриваем вопрос о внесении изменений в закон для ужесточения наказания этих лиц".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, сказала председатель комитета Агия Нахчыванлы.

    Она отметила, что есть необходимость в рассмотрении таких вопросов: "Это беспокоит нас".

    Депутат Садагат Велиева, также затронула этот вопрос: "Это болезненное и постыдное явление. Предотвращение подобных фактов очень важно. Поэтому, в законодательство должны быть внесены изменения, по ужесточению наказание".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi