В Милли Меджлисе обсуждены проблемы, связанные с маршрутными автобусами

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены проблемы, касающиеся маршрутных автобусов в Баку.

Как сообщает Report, депутат Фазаил Агамалы предложил ужесточить контроль над компаниями, осуществляющими деятельность в этой сфере.

Он напомнил, что на днях в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом погибли двое человек, пострадало много людей: "Это известие глубоко опечалило каждого из нас. Это не первое похожее событие, подобные события происходили несколько раз. Автобусы мчатся по улицам Баку на сумасшедшей скорости, создают достаточно серьезные проблемы. Надеюсь, что ставшие виновниками подобных инцидентов водители будут наказаны".

Парламентарий отметил, что частные компании, принявшие на работу этих самых водителей, регулирующие движение общественного транспорта, не наказываются.

По его словам, во многих автобусах плата за проезд осуществляется не по карте, что создает серьезные проблемы.

Депутат предложил внести в Уголовный кодекс и кодекс Административных проступков уточняющие дополнения, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности компании, которые берут на работу водителей и не выполняют в достаточной мере функций контроля над ними.

Другие депутаты также выразили свое мнение по этому вопросу.