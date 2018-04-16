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    В Милли Меджлисе обсужден проект закона "О профессиональном образовании"

    © Report

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета по вопросам науки и образования Милли Меджлиса был обсужден проект закона "О профессиональном образовании" (в заключительном чтении).

    Как сообщает Report, председатель комитета Иса Габиббейли дал общую информацию в связи с законопроектом.

    Он отметил, что при подготовке законопроекта был использован международный опыт.

    Члены комитета выразили свое мнение по поводу законопроекта.

    После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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