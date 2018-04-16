В Милли Меджлисе обсужден проект закона "О профессиональном образовании"

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета по вопросам науки и образования Милли Меджлиса был обсужден проект закона "О профессиональном образовании" (в заключительном чтении).

Как сообщает Report, председатель комитета Иса Габиббейли дал общую информацию в связи с законопроектом.

Он отметил, что при подготовке законопроекта был использован международный опыт.

Члены комитета выразили свое мнение по поводу законопроекта.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.