В Милли Меджлисе обсуждается проект изменений в Избирательный кодекс

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ На заседании Милли Меджлиса обсуждается проект изменений в Избирательный кодекс.

Как сообщает Report, в кодекс предлагается около 20-ти изменений.

По этому поводу проинформировал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Согласно нынешней статье 175 кодекса, при наличии оснований, указанных во 2-й, 4-й и 5-й пунктах I части статьи 89 Конституции, Центральная избирательная комиссия принимает решение о лишении депутата мандата.

В соответствии с изменениями, в кодекс включены пункты 6 и 7. При наличии указанных в этих пунктах оснований, Центризбирком также будет принимать решения о лишении депутата мандата. Из решения Центризбиркома может подаваться соответствующая жалоба в суд.

Другие изменения в Избирательный кодекс носят технический и адаптационный характер. Они предложены в статьи 3; 25; 31; 42; 47; 59; 73-1; 100; 103; 104; 105; 106; 173; 176, 179; 187; 212; 221 кодекса и пр.