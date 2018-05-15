В Милли Меджлисе обсудили самоубийство двух абитуриентов

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Родители поступают неверно, ультимативно заявляя своим детям: "Не будешь учиться, будешь всю жизнь мыкаться", "Не поступишь на юрфак, будешь влачить нищенское существование". Все это морально давит на ребенка. Родитель не навязывает выбор определенной специальности, но требует поступления на определенный факультет. Родители должны верно направлять своих детей".

Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и детей, при обсуждении законопроекта "О защите детей от вредоносной информации" заявил депутат Тахир Рзаев.

Он заявил, что за рубежом подобные вопросы строго контролируются:

"Каждый человек должен сам выбирать себе профессию. Почему дети должны совершать самоубийства? Не всем же быть учеными", - отметил он.

Напомним, что вчера в Сумгайыте два абитуриента совершили самоубийство после сдачи приемных экзаменов.