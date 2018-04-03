В Милли Меджлисе обсудили проводящих за рубежом антиазербайджанскую деятельность

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые азербайджанцы, проживающие за рубежом, оскорбляют народ. Они оскорбляют всех. В этом вопросе нельзя молчать".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по аграрной политике, член правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Эльдар Ибрагимов.

Он сказал, что каждый член общества должен отвечать этим людям:

"Невозможно терпеть невоспитанность до такой степени. Эти люди хотят нарушить стабильность в стране. Поэтому мы не можем этого позволить".

Председатель парламентской дисциплинарной комиссии Агаджан Абиев также затронул этот вопрос в своем выступлении:

"Азербайджан должен отказаться от этих лиц. Им не нравится Азербайджан. Если они говорят об Азербайджане, пусть расскажут о развитии. Они подговоренные или обманутые люди".

Затем вице-спикер Новрузали Асланов назвал лиц, ведущих работу против азербайджанского правительства за рубежом "агентами". Он сказал, что в стране есть единство народа и власти:

"11 апреля состоятся президентские выборы. Выбор народа известен".

Депутат Эльмира Ахундова сказала, что нужно мужественно вести борьбу:

"Они невоспитанные люди. Если хотят вести борьбу, пусть приходят сюда и борются здесь".