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    В комитет Милли Меджлиса изберут нового председателя

    © Report

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В комитет молодежи и спорта Милли Меджлиса изберут нового председателя.

    Как сообщает Report, поскольку председатель комитета Фуад Мурадов назначен главой Госкомитета по работе с диаспорой, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева,  он будет лишен депутатского мандата.

    Помимо Ф.Мурадова, в комитете представлены 11 депутатов – Ульви Гулиев, Адыль Алиев, Эльшад Гасанов, Кямран Набизаде, Маир Аббасзаде, Нагиф Гамзаев, Рауф Алиев, Ровшан Рзаев (назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев), Севиндж Гусейнова, Шахин Исмаилов и Али Гусейнли.

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