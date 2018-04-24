В комитет Милли Меджлиса изберут нового председателя

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В комитет молодежи и спорта Милли Меджлиса изберут нового председателя.

Как сообщает Report, поскольку председатель комитета Фуад Мурадов назначен главой Госкомитета по работе с диаспорой, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, он будет лишен депутатского мандата.

Помимо Ф.Мурадова, в комитете представлены 11 депутатов – Ульви Гулиев, Адыль Алиев, Эльшад Гасанов, Кямран Набизаде, Маир Аббасзаде, Нагиф Гамзаев, Рауф Алиев, Ровшан Рзаев (назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев), Севиндж Гусейнова, Шахин Исмаилов и Али Гусейнли.