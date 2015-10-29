 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В день парламентских выборов в Совете прессы создадут "горячую линию"

    При возникновении трудностей журналисты смогут связаться с горячей линией

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Совет прессы Азербайджана проведет мониторинг процесса освещения журналистами парламентских выборов 1 ноября.

    Об этом Report сообщили в СП.

    Отмечается, что с этой целью члены Правления СП ознакомятся с созданными для журналистов условиями в избирательных участках как в столице, так и в различных регионах страны.

    К данной работе привлекаются также сотрудники входящих в членство СП центральных и региональных СМИ.

    Мониторинг охватит абсолютное большинство 125-ти избирательных округов.

    Члены Правления СП также будут следить за ходом выборов в качестве наблюдателей.

    Кроме того, 1 ноября в режиме "горячей линии" будут действовать телефоны Совета прессы (012) 441 35 96, (012) 441 35 30, а также мобильные номера (050) 534 93 26 и (055) 201 99 26. В случае возникновения каких-либо проблем или трудностей при исполнении профессионального долга, журналисты могут дать информацию, позвонив на указанные номера.

    По информации, в день выборов СП будет действовать при тесном сотрудничестве с Центризбиркомом и другими соответствующими структурами.

    При возникновении каких-либо препятствий сотрудникам СМИ, СП сразу же примет необходимые меры. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi