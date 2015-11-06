В ЦИК рассмотрена жалоба Эльзы Сеидджахан

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба Эльзы Сеидджахан (Гасымовой), баллотирующейся из 54-го Шабран-Сиязанского избирательного округа.

Как сообщает Report, в своей жалобе она отметила, что в день голосования на парламентских выборах 1 ноября в некоторых участках избирательного округа были зарегистрированы правонарушения. Э.Сеидджахан просит аннулировать результаты голосования в этих участках.

ЦИК направил жалобу для рассмотрения в ОИК.