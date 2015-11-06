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    В ЦИК рассмотрена жалоба Эльзы Сеидджахан

    ЦИК направил жалобу для рассмотрения в ОИК

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба Эльзы Сеидджахан (Гасымовой), баллотирующейся из 54-го Шабран-Сиязанского избирательного округа. 

    Как сообщает Report, в своей жалобе она отметила, что в день голосования на парламентских выборах 1 ноября в некоторых участках избирательного округа были зарегистрированы правонарушения. Э.Сеидджахан просит аннулировать результаты голосования в этих участках. 

    ЦИК направил жалобу для рассмотрения в ОИК.

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